Матчі АПЛ за участі українців: де і коли побачити гру Забарного і Миколенка цього вікенду
Українські футболісти, що грають в англійській Прем'єр-лізі, продовжують вирішувати турнірні завдання в складах своїх клубів.
Розклад матчів і трансляцій цього вікенду – підкаже РБК-Україна.
Що відомо про 34 тур АПЛ
Поточний тур АПЛ стартував у вівторок, 22 квітня, матчем "Манчестер Сіті" – "Астон Вілла" (2:1). У середу, 23-го "Арсенал" без участі Олександра Зінченка втратив очки в поєдинку проти "Крістал Пелас" (2:2).
Ці матчі було перенесено на раніші дати через півфінали Кубка Англії, які відбудуться 26-27 квітня: "Крістал Пелас" зіграє з "Астон Віллою", а "Ноттінгем" - з "Манчестер Сіті".
Основний пелотон клубів АПЛ продовжить турнірну боротьбу у суботу, 26-го квітня, два матчі зіграють у неділю, 27-го, а останній, за участю "Брентфорда" Єгора Ярмолюка - аж у четвер, 1 травня.
Зазначимо, що у неділю може визначитися чемпіон Англії. "Ліверпулю" достатньо буде нічиєї в домашній грі з "Тоттенхемом", щоб достроково виграти "золото". Поєдинок стартує - о 18:30 за Києвом.
Розклад матчів 34 туру АПЛ за участю команд українських легіонерів:
- "Челсі" – "Евертон" – субота, 26 квітня, 14:30
- "Борнмут" – "Манчестер Юнайтед" - неділя, 27 квітня, 16:00
- "Ноттінгем" – "Брентфорд" - четвер, 1 травня, 21:30
"Челсі" - "Евертон"
Могло б вийти українське дербі, але через необачність Михайла Мудрика слідкуватимемо лише за Віталієм Миколенком з "Евертона". За п'ять турів до завершення турніру "іриски" убезпечили себе від вильоту, тож, перебуваючи на 13-й сходинці, вирішують локальні завдання.
"Челсі" натомість" веде відчайдушну боротьбу за місце в Лізі чемпіонів. "Сині" йдуть шостими, маючи 57 пунктів, а на п'ятій сходинці, що гарантує ЛЧ - перебуває "Ньюкасл" з 59-ма очками.
"Борнмут" - "Манчестер Юнайтед"
"Борнмут" Іллі Забарного наразі восьмий - лише за крок від єврокубкової зони. Але, схоже, мрії про дебют на континентальній арені мріями цього разу і залишаться. Відстань від сьомої "Астон Вілли" - вісім очок.
У черговому турі "вишні" грають проти "Манчестер Юнайтед", який ще не закріпився в зоні ЛЧ.
"Ноттінгем" - "Брентфорд"
І нарешті "Брентфорд" Ярмолюка комфортно почувається на екваторі турнірної таблиці. 11-те місце не дозволяє думати про великі звершення, але й про загрозу вильоту мова не йде. Можна вже зосередитись на наступному сезоні, дограючи поточний чемпіонат за інерцією.
У суперника - "Ноттінгема" стимулів набагато більше. Дворазовий володар Кубка чемпіонів хоче повернутися до єврокубків, де не грав уже 30 років.
Де дивитись матчі англійської Прем'єр-ліги
В Україні транслятором матчів АПЛ є OTT-платформа Setanta Sports та телеканал Setanta Sports.
Онлайн трансляції доступні на різних пристроях, включаючи смартфони, планшети, комп'ютери та смарт-телевізори. Телеканал Setanta Sports є в пакетах провідних кабельних операторів, що дозволяє слідкувати за матчами чемпіонату Англії по телевізору.
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