ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Из-за массового отравления в школе Хмельницкого в полицию обратились 39 родителей

Новина українською →
Суббота 11 сентября 2021 13:52
Из-за массового отравления в школе Хмельницкого в полицию обратились 39 родителей Фото: в Хмельницком расследуют массовое отравление в школе (УНИАН)
Автор: Инна Собора

В Хмельницком из-за массового отравления учеников начальных классов в полицию обратились 39 родителей. Всего медики оказали помощь 92 детям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний".

В рамках расследования проводятся экспертизы. Следственные действия продолжаются.

Что произошло в школе?

Информацию о первых четырех случаях госпитализации детей полицейские получили 7 сентября. С тех пор число госпитализированных детей и тех, кто лечится дома, продолжает расти.

Сейчас известно, что в разные медицинские учреждения, в том числе и к семейным врачам, обратилось 92 ребенка из учебного заведения с диагнозом "острое отравление неустановленной этиологии".

В подразделения полиции обратилось пока 39 родителей. Сейчас следователи выясняют состояние здоровья других детей.

Учебное заведение сейчас перешло на дистанционную форму обучения. Работа пищеблока приостановлена.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хмельницкий Массовое отравление
NEWS
Количество COVID-случаев продолжает расти: за сутки 3 869 новых больных
Количество COVID-случаев продолжает расти: за сутки 3 869 новых больных
DAILY
Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси
Владислав Красинский, Милан Лелич Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси