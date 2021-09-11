Из-за массового отравления в школе Хмельницкого в полицию обратились 39 родителей

В Хмельницком из-за массового отравления учеников начальных классов в полицию обратились 39 родителей. Всего медики оказали помощь 92 детям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции .

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний".

В рамках расследования проводятся экспертизы. Следственные действия продолжаются.

Что произошло в школе?

Информацию о первых четырех случаях госпитализации детей полицейские получили 7 сентября. С тех пор число госпитализированных детей и тех, кто лечится дома, продолжает расти.

Сейчас известно, что в разные медицинские учреждения, в том числе и к семейным врачам, обратилось 92 ребенка из учебного заведения с диагнозом "острое отравление неустановленной этиологии".

В подразделения полиции обратилось пока 39 родителей. Сейчас следователи выясняют состояние здоровья других детей.

Учебное заведение сейчас перешло на дистанционную форму обучения. Работа пищеблока приостановлена.