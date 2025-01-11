ua en ru
Сб, 11 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Масштабна атака на реєстри. У "Дії" знову доступні цифрові свідоцтва

Україна, Субота 11 січня 2025 15:05
UA EN RU
Масштабна атака на реєстри. У "Дії" знову доступні цифрові свідоцтва Фото: у "Дії" знову доступні цифрові свідоцтва після атаки на реєстри (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У застосунку "Дія" знову з'явилися цифрові свідоцтва. Вони були недоступні після масштабної кібератаки на державні реєстри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем’єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.

Він зазначив, що у застосунку "Дія" повернули доступ до актових записів про народження, шлюб, розлучення та зміну імені.

"Ховайте паперові документи на поличку, у "Дії" знову доступні актові записи про народження, розлучення, шлюб і зміну імені", - повідомив Федоров.

Нагадаємо, що ці електронні документи тимчасово не працювали через масштабну російську кібератаку на реєстри.

Атака на державні реєстри

У грудні минулого року російські хакери атакували державні реєстри Мін'юсту України. Це була одна з наймасштабніших кібератак за час повномасштабної війни.

Через атаку в Україні були недоступні деякі сервіси та онлайн послуги. Йдеться про бронювання в "Дії", оформлення ФОП, отримання відстрочок від мобілізації в "Резерв+" тощо.

Фахівці поступово відновлюють деякі послуги та реєстри. Так, днями знову запрацював Єдиний державний реєстр.

Також нещодавно частково відновили послугу відстрочки у мобільному застосунку "Резерв+".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія Кібератака Михайло Федоров
NEWS
СБУ розповіла подробиці про військових КНДР, взятих у полон ЗСУ в Курській області (відео)
СБУ розповіла подробиці про військових КНДР, взятих у полон ЗСУ в Курській області (відео)
DAILY
"На секунду подумав, що мене вбило". Медик "Клаус" про штурми, поранення та "ідеальну" евакуацію
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "На секунду подумав, що мене вбило". Медик "Клаус" про штурми, поранення та "ідеальну" евакуацію