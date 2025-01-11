Масштабна атака на реєстри. У "Дії" знову доступні цифрові свідоцтва

У застосунку "Дія" знову з'явилися цифрові свідоцтва. Вони були недоступні після масштабної кібератаки на державні реєстри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем’єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.

Він зазначив, що у застосунку "Дія" повернули доступ до актових записів про народження, шлюб, розлучення та зміну імені.

"Ховайте паперові документи на поличку, у "Дії" знову доступні актові записи про народження, розлучення, шлюб і зміну імені", - повідомив Федоров.

Нагадаємо, що ці електронні документи тимчасово не працювали через масштабну російську кібератаку на реєстри.