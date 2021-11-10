ru ua
Чт, 11 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

"Масштабируем бизнес": ПУМБ согласовал условия по покупке "Идея Банка"

Новина українською →
Киев, Среда 10 ноября 2021 20:11
"Масштабируем бизнес": ПУМБ согласовал условия по покупке "Идея Банка" Фото: ПУМБ согласовал условия по покупке "Идея Банка" (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

ПУМБ согласовал условия приобретения 100% акций АО "Идея Банк" с польской финансовой группой Getin Holding S.A - собственником актива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Стороны планируют завершить сделку до конца 1 квартала 2022 г., после получения необходимых разрешений Национального банка Украины и Антимонопольного комитета.

Как отметил глава правления ПУМБ Сергей Черненко, покупка актива поспособствует более активному развитию розничного бизнеса, а также корпоративного бизнеса в малом и микро-сегменте.

"Наша цель - синергия наиболее сильных сторон двух банков. С одной стороны, это надежность ПУМБ, подтвержденная результатами стресс-тестирования НБУ, качество сервиса и экспертиза в работе с высокодоходными сегментами рынка. С другой стороны, высокий уровень компетенции Идея Банк в розничном кредитовании, сформированная ресурсная база, опыт разработки собственной цифровой платформы О.Банк", - прокомментировал Черненко.

По его словам, после завершения сделки АО "Идея Банк" войдет в состав Банковской группы ПАО "ПУМБ" как отдельная юридическая структура и продолжит обслуживать клиентов под брендом "Идея Банк" в обычном режиме. Процесс интеграции банков продлится 3-5 лет.

Напомним, Первый украинский международный банк (ПУМБ) - крупнейший украинский универсальный банк с частным капиталом.

Деятельность банка сосредоточена на коммерческих, розничных и инвестиционно-банковских операциях. Он обслуживает свыше 1,6 млн частных и 83 тыс. корпоративных клиентов.

Главный акционер банка - ООО "СКМ Финанс" (92,24% акционерного капитала), входит в инвестиционную группу компаний SCM. SCM полностью принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.

Единственным акционером "Идея Банка" является финансовая группа Getin Holding S.A.(Польша). Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2021 года по размеру общих активов (5,6 млрд грн) "Идея Банк" занимает (16) место среди 71 действующих банков.

Банк обслуживает более 400 тыс. частных клиентов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПУМБ банки
NEWS
"Домой себе возьмите". В СНБО ответили Германии на идею разместить мигрантов в Украине
"Домой себе возьмите". В СНБО ответили Германии на идею разместить мигрантов в Украине
DAILY
Игра против доллара. Как аграрии и "Укрэнерго" поддержали курс гривны
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Игра против доллара. Как аграрии и "Укрэнерго" поддержали курс гривны