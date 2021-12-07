Мария Деригина: зачем умножать свои активы. Несколько успешных бизнесов, квартиры и сайты, которые приносят доход десятки тысяч долларов

26 октября на телеканале «Киев» ведущие программы «» брали интервью у Марии Деригиной. Выбрана гостья была неслучайно – Мария является отличным примером совмещения 3 бизнес направлений. В статье расскажем зачем умножать свои активы и как это сделать по примеру Марии Деригиной - https://www.instagram.com/derigina_sajty/

«Мария Деригинаявляется инвестором в интернет-проекты с 2009 года и инвестором в недвижимость с 2013 года. Имеет в собственности более 200 информационных сайтов и 10 объектов недвижимости для сдачи в аренду. С 2014 года открыла образовательный центр «ИНБ», где преподает курсы по инвестированию в сайты. Телеграмм канал по сайтам - https://t.me/joinchat/AAAAAEaDqQ_nvMWkUljjEQ

Зачем нужно умножать свои активы?

Мария говорит, что ежегодно происходит инфляция – обесценивание денег. Например, за последние 5 лет официально зафиксированная инфляция составила почти 23%. А если учесть реальные изменения цен на товары, при неизменной заработной плате – финансовое благополучие граждан ежегодно снижается на 15-20%.

«Раз в 10-12 лет случаются экономические кризисы. В этот период многие сферы производства полностью останавливаются и люди лишаются заработка. Лишаются работы не только во время кризиса – потеря трудоспособности вследствие болезни, внеплановые сокращения, ликвидация компаний.Для сохранения прежнего уровня жизни у людей должны быть активы приносящие доходы», - поделилась Мария Деригина.

Как предлагает умножать свои активы Мария Деригина?

Прежде чем начать умножать свои активы – их необходимо создать. Откладывайте минимум 10%, независимо от уровня дохода. Даже минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 180 дол. в месяц может принести значительный вклад в ваше финансовое благосостояние, если регулярно откладывать 10% в резерв, расчет в конце статьи.

Следующий этап – выбор метода инвестирования. Мария советует выбирать способ, в котором вы будете приобретать собственные активы, а не передавать деньги в доверительное управление - это гарантия их сохранности.

«Для себя я выбрала инвестирование в недвижимость и в информационные сайты, потому что эти активы оформляются на мой паспорт и за мной закреплены полные права владения, распоряжения» - поделилась Мария.

После выбора метода инвестирования нужно изучить базовую информацию, необходимую для успешного результата. Нельзя инвестировать в то, что не знаешь. Для инвестиций в сайты Мария изучала информацию из открытых источников, поэтому потеряла первоначальный капитал в 700 долларов и 1,5 года на приобретение необходимых навыков. Методом проб и ошибок интернет-предприниматель собрала необходимую информацию, и успешно занимается данной деятельностью более 10 лет, передавая знания своим ученикам и подписчикам соц.сетей. Недвижимость требует более значительных вложений, поэтому Мария прежде чем начать в неё инвестировать – прошла соответствующее обучение.

Изучив информацию – приступайте к действиям. Информация имеет свойство устаревать, поэтому скорость залог успеха. Если нет большого бюджета на недвижимость, Мария советует заниматься сайтами - https://makemoneysites.ru/

Для инвестирования не нужно иметь техническое образование, главное понимать инвестиционный принцип. К тому же очень низкий порог для входа – от 100 дол.

Пример, как с заработной платой в 180 дол. в месяц начать заниматься инвестированием в сайты:

Откладываем ежемесячно 10% от заработной платы. Параллельно изучаем открытую информацию в ютуб Марии Деригиной, соц.сетиИнстаграм и ВКонтакте. Для более быстрого и глубокого изучения информации Мария советует попасть на курс по инвестированию в сайты. Через 12 месяцев имеем капитал 216 дол. (180 дол. х 10% = 18 дол; 18 дол. х 12 мес. = 216 дол.) Приобретаем доходный сайт в пределах бюджета, например, под стратегию размещения вечных ссылок. Такие сайты продают за окупаемость в пределах 6-10 месяцев. С приобретенного актива будет идти по стратегии ссылки +-50 дол, откладываем и через несколько месяцев реинвестируем в ещё 1 сайт. У нас уже 2 сайта с суммарным доходом в 100 дол.

Именно таким способом Мария Деригина приобрела 200 сайтов и продолжает скупать выгодные активы. Но для наиболее быстрого развития она вместо 10%, откладывала по 40-50% заработка в месяц.

У Марии есть 10 объектов недвижимости, сайты, она так же инвестирует в крипто валюты, и всё это даёт возможность жить на пассивный доход с активов, в её случае деньги работают на неё, а не она на них.

Куда же инвестировать именно вам, если вы новичок? Мария считает, что нужно инвестировать в себя и свои знания, хорошо разбираться в теме и только тогда уже вкладывать свои кровные. А сайты считает самым доступным активом, который при этом даёт доходность в 50-100% годовых.

Сайты – могут обеспечить быстрый рост с нуля до высокого дохода, и дать финансовую подушку безопасности.