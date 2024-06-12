Mariupol Reborn може стати основою для відновлення України, - експерти

Найкращими інвестиціями у відбудову України будуть бізнес-вкладення, із розрахунком на сталий прибуток. І інвестувати в Україну потрібно просто зараз.

Про це заявила член наглядової ради "Маріуполь Реборн", директор з комунікацій SCM Наталія Ємченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ .

"Інвестувати в Україну потрібно просто зараз. Про це говорять всі іноземні партнери. Але як саме інвестувати, у що інвестувати, тут є певна різниця. Ми віримо в те, що інвестувати потрібно саме як в бізнес. Тобто, це не гуманітарна допомога, і це не вирішення якоїсь єдиної проблеми, а це можливість і інвестиція в цю можливість. Ми як SCM є і залишаємося найбільшим національним інвестором", - заявила Ємченко.

За її словами, це інвестиції в капекс і в ремонт пошкодженого, і в створення абсолютно нових проєктів, особливо в енергетиці.

"Але паралельно ми активно розвиваємо нашу присутність на заході. Це створює новий досвід взаємодії з партнерами на безпечній території, подовжує ланцюжок доданої вартості української продукції і забезпечує ринки збуту. І, що дуже важливо, ми "обкатуємо" нові технології, які згодом зможемо повернути в Україну", - додала вона.

Експерти зазначають, що чи не найбільше інвестицій потребуватиме відбудова Маріуполя. Згідно з даними Маріупольської міськради місто було зруйноване на близько 90%.

Так, на повоєнну відбудову Маріуполя потрібно щонайменше 20 років і мільярди гривень, каже українська влада міста. І це не евфемерні цифри, а конкретний прорахунок плану відбудови міста - Mariupol Reborn, що передбачає кроки швидкого відновлення критичної інфраструктури (Fast Recovery Plan) та повне відродження міста за кращими європейськими експертизами.

"Перемога - це не просто наша спільна мета та мрія всіх українців. Це - час, до якого ми маємо бути готовими, адже після перемоги на нас чекає не менш кропітка робота з відбудови та реформування країни. Це значить, що вже зараз ми маємо напрацьовувати проєкти та стратегії, шукати партнерів та фінансування задля майбутнього відновлення", - зазначив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

За його словами, коли настане час, ми маємо точно знати, що маємо зробити для того, щоб повернути людей та реінтегрувати території. Саме над цими питаннями разом з українським урядом, міжнародними партнерами та великим бізнесом працюємо в межах плану відродження Mariupol Reborn.