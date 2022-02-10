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Манипуляции на рынке электроэнергии ставят отопительный сезон под угрозу, - ПЭАУ

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Киев, Четверг 10 февраля 2022 12:08
Манипуляции на рынке электроэнергии ставят отопительный сезон под угрозу, - ПЭАУ Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Манипуляции на рынке электроэнергии привели к обвалу цен, что делает невозможной подготовку к следующему отопительному сезону, а также ставит под угрозу синхронизацию энергетической системы Украины с европейской энергосистемой ENTSO-E.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письмо Первой энергетической ассоциации Украины (ПЭАУ) к министру энергетики Герману Галущенко и председателю Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Валерию Тарасюку.

"В последние две недели на рынке "на сутки вперед" (РСВ) произошло два значительных ценовых провала. По данным "Оператора рынка", цена на РСВ с 26 января по 30 января снизилась на 30% - до 1981 грн/МВт-ч, с 1 февраля по 5 февраля - на 40% (до 1560 грн/МВт-ч). Природа ценовых провалов на РСВ и внутрисуточном рынке - искусственная, в их основе манипуляции и искажение ценообразования", - говорится в нем.

Отмечается, что из-за манипуляций украинские энергогенерирующие компании вынуждены работать в убыток, что приведет к невозможности закупать уголь и проводить ремонтные кампании на тепловых электростанциях при подготовке к следующему отопительному сезону.

Дополнительным фактором обвала цены на РСВ является коммерческий импорт электроэнергии из Беларуси и работа атомной генерации всеми 15 энергоблоками.
ПЭАУ подчеркнула, что для выполнения плановых мероприятий по подготовке энергетической системы Украины к синхронизации с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E критически важна стабилизация финансового состояния энергетических компаний.

Ассоциация просит Галущенко и Тарасюка ограничить импорт электроэнергии из России и Беларуси в часы минимальной нагрузки, принять меры против манипуляций на рынке электроэнергии, а также ввести новую вспомогательную услугу - "предоставление гарантированного резерва мощности", которая позволит аккумулировать средства для накопления угля и проведения ремонтов на ТЭС.

Напомним, что ранее депутат Людмила Буймистер заявляла, что импорт электроэнергии из Беларуси приводит к остановке украинских электростанций.

По ее словам, импорт производится через арабскую фирму-посредника. И только в январе импорт белорусской электроэнергии через арабского посредника нанес ущерб энергосистеме Украины на 1,3 млрд грн (около 46 млн долларов).

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