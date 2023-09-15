ua en ru
Пт, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Макрон звинуватив хунту Нігеру у захопленні в заручники посла

П'ятниця 15 вересня 2023 23:03
UA EN RU
Макрон звинуватив хунту Нігеру у захопленні в заручники посла Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хунта Нігеру блокує поставк продовольства у французьке посольство. Керівник дипмісії і персонал перебувають фактично у становищі заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.

"У нас посол і дипломатичний персонал (у Нігері - ред.) фактично перебувають як заручники у посольстві Франції", – сказав Макрон.

Він зауважив, що військові в Нігері перешкоджають доставці продовольства. При цьому посол не може вийти з диппредставництва, оскільки "він персона нон грата", і не має їжі, йому доступний лише військовий пайок.

При цьому раніше хунта Нігера звинуватила Францію у розміщенні військ у кількох країнах Західної Африки з метою "військової інтервенції".

Переворот у Нігері

Нагадаємо, наприкінці липня охорона президента Нігера Мохаммеда Базума розпочала державний переворот - главу держави взяли у заручники та оголосили про повалення влади.

Після цього новим головою Нігеру оголосив себе керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані.

Декілька країн Африки були готові надати своїх військових для вторгнення в Нігер з метою припинити державний переворот.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нигер Еммануель Макрон Франція
NEWS
Суд арештував нардепа Шуфрича
Суд арештував нардепа Шуфрича
DAILY
Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна