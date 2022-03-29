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Макрон созвонится с Путиным, чтобы обсудить эвакуацию из Мариуполя: стало известно, когда

Новина українською →
Париж, Вторник 29 марта 2022 14:13
Макрон созвонится с Путиным, чтобы обсудить эвакуацию из Мариуполя: стало известно, когда Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 29 марта президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В Елисейском дворце заявили, что звонок запланирован на 16:30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

"Эммануэль Макрон и Владимир Путин поговорят по телефону в 16:30 (17:30 по киевскому времени)", - говорится в сообщении.

Как ранее заявил президент Франции, он хочет обсудить с Путиным гуманитарную катастрофу в Мариуполе, проведение масштабной эвакуации гражданского населения из города с привлечением Франции, Греции и Турции.

Напомним, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время Международной пресс-конференции в Дохе поднял вопрос войны России против Украины. В частности, он призвал помочь Мариуполю, который находится в осаде.

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