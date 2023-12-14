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Макрон, Шольц, Мішель та президент Єврокомісії зустрілися з Орбаном (фото)

Європа, Четвер 14 грудня 2023 13:11
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Макрон, Шольц, Мішель та президент Єврокомісії зустрілися з Орбаном (фото) Фото: Макрон, Шольц, Мішель та президент Єврокомісії зустрілися з Орбаном 14 грудня (twitter.com/PM_ViktorOrban)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, голова Європейської ради Шарль Мішель, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрілися з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном перед самітом ЄС 14 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави угорського уряду.

"Розширення - це процес, заснований на заслугах. Жодних винятків!" – підписав фото, зроблене на зустрічі він.

Макрон, Шольц, Мішель та президент Єврокомісії зустрілися з Орбаном (фото)

Макрон, Шольц, Мішель та президент Єврокомісії зустрілися з Орбаном 14 грудня (twitter.com/PM_ViktorOrban)

Позиція Орбана по Україні

Як повідомлялося, президент Європейської ради Шарль Мішель, лідер Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінуться з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном перед початком саміту лідерів ЄС. Напередодні зустрічі Орбан заявляв, що "не зрушить з місця" у питанні України.

При цьому, на пряме запитання, чи проти вступу України до ЄС, Орбан відповів "Ні", додавши, що це питання "процедури". На його думку, питання щодо початку переговорів щодо вступу України до ЄС необхідно відкласти до виборів до Європейського парламенту у червні 2024 року.

Судячи з останніх заяв прем'єра Угорщини Віктора Орбана, він категорично проти початку переговорів про вступ України до ЄС. Буквально нещодавно Орбан пропонував не виносити питання щодо вступу України до ЄС на порядок денний саміту, оскільки нібито "заздалегідь ясно, що згоди серед країн не буде". Крім того, Орбан навіть погрожує зірвати саміт лідерів Європейського Союзу.

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