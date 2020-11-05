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Макрон призвал пересмотреть правила Шенгенской зоны

Париж, Четверг 05 ноября 2020 19:38
Макрон призвал пересмотреть правила Шенгенской зоны
Фото: Эммануэль Макрон (facebook.com/EmmanuelMacron)
Автор: РБК-Украина

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал пересмотреть нынешние правила функционирования Шенгенской зоны в сторону усиления защиты внешних границ ЕС. По его мнению, для этого необходимо создать настоящую полицию безопасности.

Об этом сообщает Le Figaro.

Он уверен в необходимости того, чтобы Европа усилила свою реакцию и заявил, что Франция делает это, "удваивая свои имеющиеся силы".

Макрон заявил, что представит соответствующие предложения в декабре 2020 года. Он также объявил о намерении существенно усилить контроль на границах страны.

"На фоне изменений по ситуации с угрозами мы решили значительно усилить наш пограничный контроль в Шенгенской зоне", - сказал он.

По словам Макрона, на пограничном контроле будет увеличена численность полицейских, жандармерии и вооруженных сил, привлеченных к патрулированию на госгранице с 2,4 до 4,8 тысячи.

Напомним, вечером 2 ноября в столице Австрии Вене группа террористов устроила стрельбу возле синагоги. Также террористы атаковали еще ряд объектов в городе. По последним данным, пострадали более 20 человек, также есть погибшие.

Кроме того, 31 октября в Лионе неизвестный стрелял из дробовика в православного священника близ греческой церкви. С места происшествия злоумышленник скрылся, его разыскивала полиция.

Добавим, что в Ницце вооруженный ножом мужчина напал на людей вблизи церкви.

Помимо теракта в Ницце, во Франции предотвратили еще несколько нападений, в частности, в Авиньоне, Лионе и пригороде Парижа. В стране объявили максимальный уровень террористической угрозы, будет усилена охрана школ и церквей.

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Новости Украины В мире шенгенская зонаЭммануэль Макрон

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