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Макрон про бунт Пригожина: відображає розбіжності та нервозність

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Понеділок 26 червня 2023 20:32
Макрон про бунт Пригожина: відображає розбіжності та нервозність Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Бунт глави ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина відображає розбіжності та нервозність усередині Росії.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Parisien.

"Наш обов'язок - сказати, що ми не маємо жодного стосунку до того, що сталося. Це внутрішні розбіжності, маневри між Росією і Росією", - заявив він.

Макрон додав, що у нього немає жодної додаткової інформації з приводу перевороту в Росії.

"Ситуація залишається дуже рухливою, відображаючи розбіжності та нервозність", - заявив Макрон, при цьому "подбавши про те, щоб не робити жодних остаточних аналізів".

На його думку, головне - "продовжувати підтримувати Україну в її контрнаступі, який є вирішальним для майбутнього" країни.

Переворот у Росії

Минулого тижня засновник ПВК "Вагнера" звинуватив російських солдатів у завданні ударів по тилових таборах своїх найманців. Під цим приводом він заявив про намір помститися військовому керівництву РФ і міністру оборони Сергію Шойгу.

За один день "вагнерівцям" вдалося під контроль взяти Ростов і прилеглі військові об'єкти. Після цього найманці почали рух у бік Москви. Однак повстання швидко вщухло, оскільки Пригожин досяг угоди із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Більш детально про перебіг подій можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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