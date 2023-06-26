Макрон про бунт Пригожина: відображає розбіжності та нервозність
Бунт глави ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина відображає розбіжності та нервозність усередині Росії.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Parisien.
"Наш обов'язок - сказати, що ми не маємо жодного стосунку до того, що сталося. Це внутрішні розбіжності, маневри між Росією і Росією", - заявив він.
Макрон додав, що у нього немає жодної додаткової інформації з приводу перевороту в Росії.
"Ситуація залишається дуже рухливою, відображаючи розбіжності та нервозність", - заявив Макрон, при цьому "подбавши про те, щоб не робити жодних остаточних аналізів".
На його думку, головне - "продовжувати підтримувати Україну в її контрнаступі, який є вирішальним для майбутнього" країни.
Переворот у Росії
Минулого тижня засновник ПВК "Вагнера" звинуватив російських солдатів у завданні ударів по тилових таборах своїх найманців. Під цим приводом він заявив про намір помститися військовому керівництву РФ і міністру оборони Сергію Шойгу.
За один день "вагнерівцям" вдалося під контроль взяти Ростов і прилеглі військові об'єкти. Після цього найманці почали рух у бік Москви. Однак повстання швидко вщухло, оскільки Пригожин досяг угоди із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
Більш детально про перебіг подій можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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