Макрон анонсував міжнародну гуманітарну конференцію через ситуацію в Газі
Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про проведення "гуманітарної конференції" щодо ситуації в Газі. Вона пройде на полях Паризького форуму миру 9 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TF1.
Французький лідер зазначив, що Париж бере участь у конфлікті Ізраїлю і бойовиків ХАМАС, щоб уникнути будь-якої ескалації, закликати до миру та захисту всього цивільного населення. Він також сказав, що " боротьба з тероризмом не означає невибіркових атак на цивільне населення.
"Це означає припинення бомбардувань цивільного населення і надання гуманітарного доступу. Потім ми повинні дати політичну віддушину законним вимогам палестинського народу", - заявив Макрон.
Зазначаєтся, що в Паризькому форумі миру візьмуть участь представники держав, міжнародних організацій, бізнесу та неурядових організацій.
Операція Ізраїлю у Секторі Газа
Нагадаємо, на початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення в Ізраїль. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Єрусалим оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".
У її рамках минулого тижня ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.
За даними ЗМІ, це сталося після того, як переговори між Ізраїлем та ХАМАС про звільнення заручників зайшли в глухий кут.
Увечері 2 листопада спікер армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що сили ЦАХАЛ повністю оточили місто Газа, при цьому про припинення вогню не йдеться.
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