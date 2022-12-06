Маклафлін і Дуплантіс визнані легкоатлетами року: українці без нагород не залишились
Американка Сідні Маклафлін і швед Арман Дуплантіс стали найкращими в легкій атлетиці цьогоріч за версією World Athletics Awards. Ще два призи дісталися Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Міжнародна федерація легкої атлетики роздала нагороди за підсумками 2022 року. Провідні титули забрали бігунка Маклафлін і стрибун із жердиною Дуплантіс.
Американка цьогоріч уперше здобула "золото" чемпіонату світу з бігу на 400 метрів із бар'єрами. У боротьбі за титул вона обійшла 9 конкуренток, зокрема і українську легкоатлетку Ярославу Магучіх. 23-річна Маклафлін також оновила світовий рекорд на три чверті секунди – 50,68.
Тим часом на турнірі в американському Юджині шведський спортсмен став першим в історії стрибуном із жердиною, якому підкорилася позначка 6,21 м. Цьогоріч Дуплантіс став чемпіоном світу на відкритому повітрі та в приміщенні. А літній сезон-2022 він завершив переможним фіналом Діамантовної ліги.
З-поміж інших призів два дісталися представникам України. Тренером року визнали Геннадія Зуєва. Він разом зі своїм підопічним Андрієм Проценком продовжили змагатися, попри тимчасову окупацію рідної Херсонщини.
Як наслідок, стрибун у висоту взяв бронзові медалі чемпіонатів світу та Європи. Водночас спеціальна премія президента організації дісталася Федерації легкої атлетики України. Нею організація вирішила відзначити незламність духу вітчизняних спортсменів у час повномасштабної війни РФ проти України.
President's Award winner— World Athletics (@WorldAthletics) November 30, 2022
The Ukrainian Athletic Association has been awarded the President’s Award
World Athletics President @sebcoe presented Ukrainian Athletic Association President @YevhenPronin the award in Rome.#AthleticsAwards pic.twitter.com/mKzaw7hJjG
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