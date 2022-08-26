ua ru
Пт, 26 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

МАГАТЭ получило гарантии безопасности от России и Украины, - Макрон

Новина українською →
Алжир, Пятница 26 августа 2022 14:17
МАГАТЭ получило гарантии безопасности от России и Украины, - Макрон Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

МАГАТЭ и Франция получили получили гарантии безопасности от России и Украины для миссии на Запорожской атомной электростанции, находящейся под оккупацией российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Франции Эммануэля Макрона в комментарии журналистам во время визита в Алжир.

"Мы вчера встречались с гендиректором МАГАТЭ, также на днях я говорил с президентами Зеленским и Путиным. Мы получили гарантии безопасности от украинской и российской стороны", - сказал Макрон.

Он отметил, что теперь на Запорожской АЭС может быть развернута независимая миссия МАГАТЭ, которая будет защищена.

Напомним, ранее МАГАТЭ заявило, что направит на захваченную российскими солдатами Запорожскую АЭС миссию.

Визит миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС запланирован на следующую неделю. В то же время советник министра энергетики Елена Зеркаль заявила, что оккупанты уже создают препятствия для посещения станции.

Как известно, вчера впервые в истории Запорожская АЭС полностью отключилась от энергосети.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МАГАТЭ Запорожская АЭС
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов: названы новые потери России
ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов: названы новые потери России
DAILY
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать
Юлия Акимовакорреспондент "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать