МАГАТЭ получило гарантии безопасности от России и Украины, - Макрон
МАГАТЭ и Франция получили получили гарантии безопасности от России и Украины для миссии на Запорожской атомной электростанции, находящейся под оккупацией российских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Франции Эммануэля Макрона в комментарии журналистам во время визита в Алжир.
"Мы вчера встречались с гендиректором МАГАТЭ, также на днях я говорил с президентами Зеленским и Путиным. Мы получили гарантии безопасности от украинской и российской стороны", - сказал Макрон.
Он отметил, что теперь на Запорожской АЭС может быть развернута независимая миссия МАГАТЭ, которая будет защищена.
Напомним, ранее МАГАТЭ заявило, что направит на захваченную российскими солдатами Запорожскую АЭС миссию.
Визит миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС запланирован на следующую неделю. В то же время советник министра энергетики Елена Зеркаль заявила, что оккупанты уже создают препятствия для посещения станции.
Как известно, вчера впервые в истории Запорожская АЭС полностью отключилась от энергосети.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.