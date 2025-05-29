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МАГАТЕ не бачить ознак підготовки Росії до запуску Запорізької АЕС, - Reuters

Четвер 29 травня 2025 19:04
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МАГАТЕ не бачить ознак підготовки Росії до запуску Запорізької АЕС, - Reuters Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Немає жодних ознак того, що Росія готується запустити тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

Як передає РБК-Україна, про це Reuters повідомив представник МАГАТЕ на умовах анонімності.

"Наші команди продовжують підтверджувати, що наразі немає жодних ознак того, що зараз буде вестися активна підготовка до перезапуску станції", - сказав співробітник МАГАТЕ.

Росія планує запустити ЗАЕС

Нагадаємо, днями газета The New York Times повідомила, що російські війська будують лінії електропередач на тимчасово окупованих територіях на південному сході України, щоб підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми.

Дані, що були зібрані Greenpeace, та супутникові знімки показують нові лінії електропередач та опори між окупованими українськими містами Маріуполь та Бердянськ на узбережжі Азовського моря, які з’явилися після лютого 2025 року.

За даними Greenpeace, це доводить, що Москва готова перезапустити та експлуатувати Запорізьку АЕС, яка була зупинена на початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Запорізька АЕС МАГАТЕ Війна в Україні
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