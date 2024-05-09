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З лютого 2022 року енергетики 37 разів "підіймали" ТЕС з нуля після обстрілів, - ДТЕК

Четвер 09 травня 2024 18:51
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З лютого 2022 року енергетики 37 разів "підіймали" ТЕС з нуля після обстрілів, - ДТЕК Фото: з лютого 2022 року енергетики 37 разів "підіймали" ТЕС з нуля після обстрілів (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

З початку повномасштабного вторгнення енергетики ДТЕК 37 разів підіймали теплоелектростанції "з нуля" після масованих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва.

Зокрема, він розповів, що нещодавній обстріл енергосистеми, під час якого постраждало три ТЕС ДТЕК, був вже п’ятим за останні півтора місяці. Тому зусилля енергетиків спрямовані на відновлення станцій.

"Разів таких, коли енергетики підіймали станції "з нуля" та відновлювали їх роботу після обстрілів від лютого 2022 року було вже 37", - наголосив Салєєв.

Він також додав, що поки енергетики роблять свою роботу українці можуть допомогти їм. Салєєв закликав споживати електроенергію ощадливо. Особливо у ранкові і вечірні піки: з 7:00 до 10:00 та з 18:00 по 23:00.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що через масовані атаки рф українська енергосистема втратила понад 8 ГВт потужності генерації. При цьому ворог зосередився на знищенні саме балансуючої генерації - теплової та гідроенергетики.

В Міненерго збитки від останніх масованих атак енергетики оцінюють на рівні понад $1 млрд.

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