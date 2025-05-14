Людяність проти страху: історії українців, які рятували євреїв під час Голокосту

Людей, які під час Другої світової війни рятували євреїв від нацистів, ризикуючи власним життям і безпекою своїх близьких, називають Праведниками народів світу. Ізраїль визнав такими 2707 українців - це четвертий показник у світі. Їхню пам’ять вшановують щороку 14 травня.

Порятунок під страхом смерті

14 травня у Національному історико-меморіальному заповіднику "Бабин Яр" відбулася традиційна міжконфесійна молитва у пам'ять про Праведників народу світу. Цей день в Україні відзначають п'ятий рік поспіль.

"Колись українці відкривали свої двері євреям, вони не були героями, але стали ними. Саме тому їх називають Праведниками. 14 травня вибрали для їх вшанування невипадково – саме в цей день 77 років тому створили державу Ізраїль. Ця країна з’явилась і завдяки Праведникам, оскільки вони рятували євреїв по всьому світу", - каже генеральна директорка Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" Роза Тапанова.

Міжнародний центр документування та дослідження геноциду євреїв "Яд Вашем" визнав, що 2 707 українців безкорисливо допомагали євреям під час нацистської окупації. Їхні імена написані на Стіні Честі в Саду Праведників у "Яд Вашемі" в Єрусалимі.

Роза Тапанова (скриншот)

"Наш захід - про те, якими були українці під час Другої світової. Про те, щоб повертати нашу історію, боротися з російськими наративами. У нас довго був "Голокост пам’яті". Усі місця, пов'язані з трагедією євреїв, були або забудовані, або знищені. Ми слухали історії про колабораціонізм і так мало знали про Праведників народів світу. А це були люди, які розуміли цінність життя і свого вибору. Їх героїзація має бути правильною - це живі люди, які щодня робили свій вибір", - каже Роза.

Окрім 2707 українців, визнаних Ізраїлем рятівниками євреїв, ще є близько 4 500 Праведників України й Праведників "Бабиного Яру".

"У Радянському союзі ти не мав права говорити про те, що рятував євреїв, інформація про жертви також замовчувалась. Зараз треба розкривати ці історії через конкретні обличчя", - додає Тапанова.

14 травня у Бабиному Яру провели міжконфесійну молитву у пам'ять про Праведників народів світу (скриншот)

12 таємно врятованих життів

Однією із Праведників світу є Ніна Гудкова - лікарка, яка врятувала у Києві 12 єврейських хлопчиків.

"Мама працювала лікарем у садку, який під час війни став дитячим будинком, оскільки багато дітей залишились сиротами. Вона змінила документи єврейським дітям, щоб приховати їхнє походження. 12 хлопчиків протягом двох років вона переховувала у погребі, бо у дитсад часто навідувались есесівці", - розповідає син Ніни Гудкової Юрій Зайченко.

Один із врятованих єврейських хлопчиків - Цезар Кац. Під час нацистської окупації Києва його мати померла, а бабуся із його старшим братом виїхали зі столиці. У вересня 1941 року 3-річного Цезаря уже вели у Бабин Яр на розстріл. Одній служниці вдалося сховати його від нацистів у дворах.

"Ця служниця дізналась про сирітський будинок, в якому працювала мама. Вона дала хлопчику ім’я Вася, своє прізвище Фомін і "підкинула" його туди. Вже після звільнення Києва його всиновила родина Михайловських. Вони прийшли у сиротинець, щоб взяти дівчинку у сім’ю, але Цезар кинувся до них зі слова "мамо, тату" - їхні серця розтанули. Відтоді Цезар Кац став Василем Михайловським", - ділиться Зайченко.

Юрій Зайченко (скриншот)

Через багато років Кац-Михайловський розповів свою історію у газеті "Хрещатик", потім батьки інших всиновлених дітей також розказали про вчинок Ніни Гудименко. У 1994 році їй дали титул Праведника Бабиного Яру, а за рік в "Яд Вашемі" на основі цих свідчень їй присвоїли титул Праведників народів світу.

"Мати ніколи не розповідала про ті сумні історії Другої світової війни. Вона вважала, що рятувати дітей - це обов’язок кожної розумної людини. Зараз я спілкуюсь із працівниками "Яд Вашем" і мрію поїхати в Ізраїль, щоб побачити Стіну Честі, де викарбувані всі імена Праведників світу і серед них ім’я моєї мами - Ніни Гудкової", - додає Юрій.

Голоси тих, хто вижив

Серед присутніх на заході у пам'ять про Праведників народів світу були й євреї, які вижили під час Голокосту. Вони - останні свідки нацистських злочинів.

"Я один із тих, хто вижив у Шаргородському гетто (облаштованому у Вінницькій області, - Ред). Нашу сім’ю спасла родина Філіпа і Килини Самбірських - вони Праведники народів світу. Сьогодні більшість тих людей, які нас спасали, вже нема серед живих, але залишились ті, кого вони врятували", - каже голова Асоціації колишніх малолітніх в'язнів гетто і концтаборів Борис Забарко.

Зараз у світі залишилось близько 220 тисяч євреїв, які вижили під час Голокосту, із них в Україні - 6 200 осіб.

Борис Забарко (скриншот)

"Я народилась на 8-й день війни. Батько був євреєм, мама - росіянка. Усю родину тата: мою бабцю, діда, його сестру - розстріляли у Бабиному Яру. Мене і на 6 років старшу сестру чудом врятувала бабуся-німкеня. Вона переховувала нас у сараях на Подолі. Так ми жили кілька років", - розповідає Інна Яківна.

Під час Другої світової війни її мама пішла у партизанський загін, дочекалась перемоги й прожила до 1985 року. Сестра - виїхала в Ізраїль і лише місяць не дожила до 90 років.

"У мене чудова сім'я: є двоє дітей, четверо внуків і вже двоє правнуків", - каже Інна Яківна.

Інна Яківна (скриншот)

Захід організували Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр" та Всеукраїнський благодійний фонд "Заради тебе".