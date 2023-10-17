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Людина в час поразки. Зірочка "Ліверпуля" здивував підтримкою України: відео

Кошице, Вівторок 17 жовтня 2023 16:19
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Людина в час поразки. Зірочка "Ліверпуля" здивував підтримкою України: відео Фото: Гарві Елліотт підтримав українців у час війни (liverpoolfc.com)
Автор: Антон Федорців

Капітан молодіжної збірної Англії Гарві Елліотт після болісної поразки від збірної України U-21 не забув підтримати український народ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SportHub Media.

20-річний хавбек поділився думками про перебіг подій на полі. Англійська молодіжка поступалася "синьо-жовтим" 0:2, зуміла зрівняти рахунок голами Мадуеке та Крессвелла, але пропустила вирішальний м'яч у доданий арбітром час.

Елліотт віддав належне команді Унаї Мельгоси. Окремо він оцінив атмосферу на стадіоні в словацькому Кошице, де молодіжна збірна України мала гучну підтримку співвітчизників. А насамкінець передав послання українським фанатам "Ліверпуля" і, вочевидь, усім українцям.

"Знайте, "Ліверпуль" з вами. З українцями. You'll never walk alone (слова з гімну "червоних" – ред.). Ви в наших серцях, і я сподіваюсь, ви пройдете через все. І як я казав – ми усі з вами", – запевнив Елліотт.

Молодіжна збірна України випередила Англію U-21 у турнірній таблиці відбору до Євро-2025. "Синьо-жовті" набрали 9 очок, а в британців залишилося 6 пунктів. Статистика Елліотта в кваліфікації – 3 матчі, 2 м'ячі, 2 асисти.

До слова, вранці підготували анонс поєдинку Мальти та України в кваліфікації до Євро-2024.

Нагадаємо, напередодні пригадали протистояння з футбольними "карликами" в історії збірної України.

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