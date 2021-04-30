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Любой шантаж или давление Москвы не изменит стратегический курс Украины в НАТО, - Хомчак

Новина українською → Пятница 30 апреля 2021 19:00
Любой шантаж или давление Москвы не изменит стратегический курс Украины в НАТО, - Хомчак Фото: главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак не исключает, что Россия еще раз прибегнет к провокации на границе с Украиной. Однако никакое давление не изменит курс Украины на вступление в НАТО.

Об этом Хомчак заявил в ходе совместного заседания с участием международных партнеров и представителей НАТО, сообщает пресс-центр Генштаба.

По его словам, Москва все чаще переходит к “игре мускулами” и прямому шантажу Украины при отсутствии других методов воздействия.

"Несмотря на текущий частичный отвод некоторых части российских подразделений от границ Украины к пунктам постоянной дислокации, мы не исключаем повторения подобной практики в будущем", - сказал Хомчак.

Он добавил, что любой шантаж или давление восточных и северных соседей не способен изменить стратегический курс Украины.

"Более того, в последние годы мы видим существенный рост количества сторонников среди населения Украины вступления в НАТО во всех без исключения регионах нашего государства. Сегодня в стране самый высокий во времена новейшей истории уровень поддержки населением вступления в НАТО", - отметил Хомчак.

Ранее командующий Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев заявил, что угрозы вторжения России в Украину пока нет

Напомним, в Министерстве обороны США сообщили об усилении Россией долгосрочного военного присутствия в Крыму.

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Новости Украины Политика НАТО Руслан Хомчак
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