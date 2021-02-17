Ляшко о вспышке заболеваемости COVID на Прикарпатье: ситуация почти критическая
В Министерстве здравоохранения назвали ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Ивано-Франковской области почти критической. В связи с этим в области планируют развернуть дополнительно 600 больничных кроватей для COVID-пациентов.
Об этом во время визита в Ивано-Франковскую область заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Ситуация по распространению коронавирусной болезни остается напряженной, а в Ивано-Франковской области, я бы сказал, почти критической", - заявил Ляшко.
Он отметил, что в области выполнялись все поручения правительства. Чтобы решить ситуацию с заполненностью больниц, в области планируют ввести еще 600 больничных коек, которые будут иметь централизованный доступ к кислороду, а рядом с ними будет дежурить подготовленный персонал.
Напомним, ранее начальник управления здравоохранения Ивано-Франковска Мария Бойко заявила, что в центральной городской больнице пациенты лежат уже в коридорах.
Отметим, за прошедшие сутки в Украине выявили 4 286 новых случаев коронавируса. При этом больше всего заражений в Ивано-Франковской области - 646. В Черновицкой области, которая вторая по количеству выявленных новых случаев COVID - 386.