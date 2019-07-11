Ляшко поговорил с Нетаньяху в Иерусалиме о газе и земле

Фото: Олег Ляшко, Георгий Логвинский и Биньямин Нетаньяху (facebook.com/O.Liashko)

В частности, обсуждалось создание зоны свободной торговли между странами

Приход в Украину израильских газодобывающих компаний позволит удешевить газ и снизить тарифы для украинцев, а израильский опыт в аграрном секторе неплохо было бы взять на вооружение и нашей власти. Об этом говорили в Иерусалиме лидер Радикальной партии Олег Ляшко с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Лидер Радикальной партии на день слетал в Израиль и провел продуктивную встречу с премьером страны. Политики обсудили, как углубить экономическое сотрудничество и сделать его взаимовыгодным для обеих стран. В частности, обсуждали создание зоны свободной торговли и доступ израильских компаний к украинскому газовому рынку, который "блокируется из-за коррупции".

"Сегодня израильские компании не могут зайти на украинский рынок, там монополия. Какие-то компании за взятки покупают лицензии, затем перепродают их, а платят за эту коррупцию украинцы. Заведение израильских компаний на рынок газа в Украине даст возможность снизить цены на газ, создать конкуренцию, отменить монополию коррупционеров и, как следствие - украинцы будут платить меньше за коммуналку", - отметил Ляшко после встречи.

Коснулись политики и вопроса рынка земли, который собирается ввести украинская власть. Израильской премьер отметил, что у них в стране землю не продают, а дают своим фермерам зарабатывать. Так должно быть и в Украине, считает Ляшко.

"В Израиле землю никто не продает, но при этом в стране успешно развивается сельское хозяйство за счет государственной поддержки. Для израильских сельхозпроизводителей разработаны мощные программы лизинга, они могут без процентов брать технику в кредит под государственные гарантии и развивать предприятия. Так же должна делать украинская власть, а не продавать землю в обмен на очередные кредиты, которые надо будет отдавать", - отметил Ляшко.

Совпали позиции израильского и украинского политиков и на вопросы безопасности: оба против любого внешнего вмешательства в дела страны.

"Когда есть внешнее вмешательство - военные конфликты труднее урегулировать. Поэтому для нас чрезвычайно важно восстановить контроль над границей. Так же, как Иран поддерживает палестинских террористов, россияне поставляют оружие для сепаратистов на Донбассе. Чтобы остановить войну - надо убрать российскую технику и оружие, перекрыть границу и поставить там миротворцев, а лучше - наших пограничников. Здесь в Израиле есть чему поучиться", - рассказал Ляшко.

Кроме того, лидер РПЛ в очередной раз поднял вопрос о признании Кнессетом Израиля Голодомора геноцидом украинского народа и выразил надежду на положительное решение этого вопроса.

Израильский премьер остался довольным встречей и поблагодарил представителей Украины за дружбу.

"Было очень приятно принять эту украинскую делегацию. У наших стран хорошие дружеские отношения. Мы также хотим, чтобы ратифицировали соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем. Это нужно и Израилю, и Украине. Большое спасибо за дружбу", - отметил Нетаньяху.

Подводя итоги встречи, Олег Ляшко отметил, что Израиль может стать примером для Украины, как надо бороться за свою независимость, развивать экономику и поддерживать высокие социальные стандарты даже в условиях войны.

Как известно, Ляшко не в первый раз жестко отстаивает интересы Украины на международной арене. На последней сессии ПАСЕ в Страсбурге он боролся за то, чтобы не допустить возвращения российской делегации в обмен на деньги . И хоть санкции с РФ в итоге сняли – благодаря Ляшко европейцы увидели, что Украина без боя не сдается.