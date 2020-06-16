Ляшко назвал условия, при которых не будет переноса ВНО

Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Число активных больных не должно превышать 60 случаев на 100 тысяч населения

Министерство здравоохранения назвало условия, необходимые для проведения внешнего независимого оценивания. В частности, количество активных больных не должно превышать 60 случаев на 100 тысяч населения.

Об этом РБК-Украина рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Сейчас разработаны предварительные показатели, которым должна отвечать страна при проведении ВНО. В частности, это: количество активных больных не должно превышать 60 случаев на 100 тысяч населения (сейчас у нас 37), количество областей, которые превышают национальные эпидемиологические критерии, не превышает 50%", - рассказал Ляшко.

По его словам, Госпродпотребслужба получила поручение усилить контроль в местах проведения ВНО.

Так, выписаны требования, которые должны гарантировать безопасность при проведении ВНО:

• информирование участников ВНО, до его начала, о симптомах и профилактике коронавирусной болезни;

• определение маршрутов участников тестирования для обеспечения минимального контакта между группами участников;

• составление графика, по которому происходит допуск участников в здание тестирования;

• определение мест рассадки участников тестирования с соблюдением социальной дистанции;

• перед началом тестирования всем должны провести скрининговую термометрию;

• допуск в здание осуществляется только в одетой медицинской маске;

• запрещается допуск в здание тестирования сопровождающих лиц;

• организуются места для обработки рук антисептиками.

Напомним, Министерство здравоохранения до 20 июня решит, проводить ли ВНО в текущем году, а на сегодня оснований для отмены нет.

Как писало РБК-Украина, ранее и.о. министра образования Украины Любомира Мандзий заявляла, что ВНО могут перенести на август или провести в режиме онлайн.

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Автор: Анастасия Светлевская