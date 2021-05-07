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Ляшко назвал два действенных метода сдерживания распространения COVID-19

Новина українською → Киев, Пятница 07 мая 2021 09:51
Ляшко назвал два действенных метода сдерживания распространения COVID-19 Фото: главный санврач Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, как сдержать распространение коронавируса в стране. По его словам, есть два действенных метода.

Об этом он заявил на брифинге.

Он также сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Украине. В частности, город Киев в течение двух дней достиг рекомендованного ВОЗ показателя, который свидетельствует о взятии инфекции под контроль, отметил Ляшко.

В Киеве показатель всех выявленных случаев среди протестированных не превышает 5%. Еще в 5 областях - не превышает 10%.

"Есть два действенных метода сдерживания распространения коронавируса - карантинные ограничения и вакцинация", - заявил Ляшко.

Напомним, Сумская область скоро выйдет из "красной" зоны карантина. Минздрав готовит представление.

Отметим, в Украине только в двух областях превышены показатели по COVID-19.

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