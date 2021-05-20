Во Львовской области задействовали более 100 единиц техники для ремонта трассы Р-15

Во Львовской области задействовали более 100 единиц техники и 140 работников для ремонта участков трассы Р-15 Ковель-Владимир-Волынский-Червоноград-Жовква.

Об этом говорится на странице "Большого строительства" в Facebook .

В рамках "Большой сторйки" на одном из участков компания "Автомагистраль-Юг" уже начала устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

Ремонт трассы идет одновременно на двух участках: км 89+538 - км 114+311 и км 137+000 - км 159+780.

На первом 25-километровом отрезке дороги от села Остров в направлении границы с Волынской областью работы стартовали в начале марта. Там уже сделали разрыхление асфальтобетонного покрытия, распределение нового щебеночного материала и регенерацию конструктивных слоев дорожной одежды по методу "холодного ресайклинга" и устройство выравнивающего слоя из крупнозернистой асфальтобетонной смеси.

Теперь там начали устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Также устраивают съезды и примыкания, кольцевые развязки, обустраивают автобусные остановки, устраивают площадку для габаритно-весового контроля.

На втором отрезке протяженностью 22,7 км от города Великие Мосты к селу Боянец работы стартовали в мае. Сейчас специалисты компании выполняют разрыхление покрытия, регенерацию дорожного основания по методу "холодного ресайклинга" и устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси.

На участке осталось устроить верхний слой дорожного покрытия, укрепить обочины, установить барьерные ограждения и знаки, нанести разметку.

Полностью завершить работы на участке планируется в июле этого года.