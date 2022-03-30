Во Львовской области развернули полевой госпиталь на 50 мест, предоставленный Нидерландами, - ОВА
Во Львовской области развернут уже третий полевой госпиталь, переданный иностранными партнерами. Очередной госпиталь на 50 мест был предоставлен Нидерландами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Львовской областной военной администрации Максима Козицкого в Telegram-канале.
Госпиталь содержит операционную, реанимационные койки, отделение интенсивной терапии, рентген-диагностики и клиническую лабораторию с банком крови. Здесь также расположены аппараты ультразвуковой диагностики и кислородный концентратор.
Госпиталь является энергонезависимым и может работать в условиях полного отключения центрального электроснабжения. Ранее, как сообщил Козицкий, он использовался во время войны в Сирии.
"Где развернули госпиталь, по понятным причинам, рассказывать не буду. Будут работать здесь врачи, которым из-за войны пришлось покинуть дома в других областях Украины. Также медработники из США и Канады", - добавил глава ОВА.