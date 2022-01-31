Во Львовской области разоблачили схему подделки ПЦР-тестов для пассажиров международных автобусов

Во Львовской области в домашних условиях подделывали ПЦР-тесты для пассажиров международных автобусов. За содеянное грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу полиции Львовской области .

Жительница одного из сел Львовского района изготавливала дома поддельные тесты для пассажиров рейсовых автобусов, которые направлялись за границу. Поддельные документы она привозила в пункт пропуска, где передавала заказчикам. За каждый тест женщина брала оплату в размере около 600 гривен, сообщили в полиции.

В одном из автобусов вблизи международного пункта пропуска "Рава-Русская" правоохранители обнаружили и изъяли 16 негативных ПЦР-тестов с признаками подделки.

У женщины провели обыск, обнаружили и изъяли компьютерную технику, изготовленные ПЦР-тесты и другие документы с признаками подделки, а также поддельные печати медицинских учреждений и образцы подписей, денежные средства, полученные от противоправной деятельности, и другие вещественные доказательства.

Решается вопрос о сообщении злоумышленницы о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи, - лишение свободы срок до пяти лет.