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Во Львовской области достроили школу, которую начали строить еще в 1989 году

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Львов, Четверг 23 декабря 2021 14:59
Во Львовской области достроили школу, которую начали строить еще в 1989 году Фото: в Гнездычеве Львовской области достроили школу (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В пгт Гнездычев Стрыйского района Львовской области открылась новая школа для 423 учеников, которую построили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

Строительство школы в Гнездычеве было начато еще в 1989 году, однако из-за недостатка финансирования работы были прекращены. Достроить ее смогли только после включения в программу "Большая стройка". В этом году на эти цели было выделено более 50 млн грн.

Потребность в новой школе в Гнездычевской громаде ощущалась уже давно. Хотя в громаде насчитывается 985 детей школьного возраста, действовавшая до последнего времени школа была рассчитана только на 680 детей, из-за чего занятия приходилось проводить в две смены в трех разных помещениях, одно из которых - 1820 года постройки.

У детей не было ни спортивного, ни актового залов, отсутствовал и современный пищеблок.

"Сегодня мы имеем возможность открыть такую ​​желанную для громады новую школу, которая имеет все шансы стать лучшей в целом Стрыйском районе", - отметил первый заместитель главы Львовской ОГА Андрей Годик.

В ходе "Большой стройки" в школе была проведена канализация и системы водоотвода. Также были выполнены фасадные и внутренние отделочные работы. Во дворе подрядчик уложил тротуарную плитку, установил ограждение и оборудовал спортивные площадки. Для пищеблока было закуплено и смонтировано современное оборудование. Во всех классах установлена новая мебель.

Занятия в новой школе должны начаться со второго семестра учебного года.

Напомним, недавно инициатор программы "Большая стройка", президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала реализации программы в Украине уже было построено и отремонтировано более 200 школ, их количество будет увеличено до 500.

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