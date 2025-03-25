У Львові затримали двох агентів РФ, які намагалися підірвати авто військового

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram .

За інформацією правоохоронців, двоє мешканців Закарпаття 22 та 23 років погодилися на співпрацю з Росією. Вони шукали "легкі гроші" у Telegram-каналах.

Фото: затримання російських агентів у Львові (t.me/SBUkr)

Після того, як хлопців завербували, вони прибули до Львова, забрали зі схрону вибухівку та провели дорозвідку біля авто українського військового. Навпроти місця його паркування зловмисники встановили телефонну камеру з функцією віддаленого доступу для окупантів. Спецслужби РФ хотіли побачити наслідки теракту.

"Обох фігурантів затримали "на гарячому", коли вони закладали саморобний вибуховий пристрій, замаскований у спортивну сумку, під авто українського захисника", - уточнили в СБУ.

Окупанти хотіли дистанційно підірвати автомобіль за допомогою виклику на один з телефонів, який був підключений до вибухівки. При цьому вибуховий пристрій був споряджений 4,5 кг вибухової речовини та додатковими уражаючими елементами - гайками.

Зловмисникам повідомили про підозру в держзраді. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.