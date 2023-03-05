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У Львові відбувся перший цьогоріч Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові

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Неділя 05 березня 2023 11:16
У Львові відбувся перший цьогоріч Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові Фото: у Львові відбувся перший цьогоріч Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові (president.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

У Львові відбувся перший цьогоріч Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України. Він зібрав близько 1,6 тис. учасників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Під час засідання Глава держави Володимир Зеленський зауважив, що питання економіки та соціального забезпечення людей подекуди вирішуються швидше саме на місцевому рівні.

Президент також додав, що крім наближення перемоги, потрібно також оперативне ухвалення важливих для людей та майбутнього країни рішень.

Основними темами під час Конгресу стали безпека та оборона, соціальний захист людей та гуманітарна ситуація на тимчасово окупованих та вже звільнених територіях. А ще - перспективи відновлення енергетичної інфраструктури і відбудова зруйнованих росіянами будинків, навчальних та медичних закладів.

Зі свого боку, коментуючи підсумки Конгресу, мер Дніпра Борис Філатов зауважив, що єднання зусиль влади на всіх рівнях робить країну та всі її міста сильнішими у протистоянні російським окупантам.

"Дніпро і надалі робитиме все, аби люди тут могли продовжувати жити нормальним життям. Наскільки це можливо в умовах цієї жахливої війни. Ми будемо продовжувати працювати. Всі разом. Міськрада, Дніпропетровська ВЦА, облрада. Без втоми. Кожен на своєму місці і заради спільної мети - Української перемоги", - сказав міський голова Дніпра.

У Львові відбувся перший цьогоріч Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові

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