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У Львові та області вирує гроза зі зливою. Затоплено вулиці та ТРЦ

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Понеділок 17 липня 2023 22:52
У Львові та області вирує гроза зі зливою. Затоплено вулиці та ТРЦ Фото: у Львові та області вирує гроза зі зливою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні, 17 липня, близько 21:30 на Львів та область насунулася негода. В області вирувала гроза, був сильний дощ та місцями град.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

На фото та відео, які публікують місцеві жителі можна побачити, що у самому Львові в результаті зливи було затоплено вулиці та тротуари. В деяких місцях потоки води були настільки сильні, що люди не могли вийти з громадського транспорту.

На перехресті вулиць Чорновола та Хімічна через значне збільшення рівня води позривало каналізаційні люки.

Окрім цього в результаті негоди було затоплено один з місцевих ТРЦ - "King Cross". Там почав протікати дах.

Також у деяких мікрорайонах Львову повідомлялось про відключення електроенергії.

Нагадаємо, що синоптики попереджали, що незабаром до України прийде спека з Сахари, очікуються нові температурні рекорди.

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