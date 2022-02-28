ru ua
Пн, 28 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Во Львове с сегодняшнего дня ограничивают время продажи алкоголя: названы часы

Новина українською →
Львов, Понедельник 28 февраля 2022 16:19
Во Львове с сегодняшнего дня ограничивают время продажи алкоголя: названы часы Фото: во Львове ограничивают время продажи алкоголя (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Во Львове с сегодняшнего дня, 28 февраля, ограничивается время продажи алкоголя в торговых сетях, а также в заведениях общественного питания.

Об этом заявил глава города Андрей Садовый.

Запрет, по словам мэра, продлится с 18:00 до 12:00 часов дня.

"Обращаю особое внимание предпринимателей и торговых сетей - в условиях военного положения важна максимальная собранность и концентрация каждого. Уже подписал соответствующее распоряжение. Поэтому прошу неукоснительно его соблюдать", - говорится в сообщении.

Почему не запрещают полностью?

По словам Садового, есть риск, что в таком случае заработает теневой рынок, который власти не смогут контролировать.

Читайте также, что происходит во Львове прямо сейчас в текстовом онлайне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина