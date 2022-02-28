Во Львове с сегодняшнего дня ограничивают время продажи алкоголя: названы часы

Во Львове с сегодняшнего дня, 28 февраля, ограничивается время продажи алкоголя в торговых сетях, а также в заведениях общественного питания.

Об этом заявил глава города Андрей Садовый.

Запрет, по словам мэра, продлится с 18:00 до 12:00 часов дня.

"Обращаю особое внимание предпринимателей и торговых сетей - в условиях военного положения важна максимальная собранность и концентрация каждого. Уже подписал соответствующее распоряжение. Поэтому прошу неукоснительно его соблюдать", - говорится в сообщении.

Почему не запрещают полностью?

По словам Садового, есть риск, что в таком случае заработает теневой рынок, который власти не смогут контролировать.