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Во Львове СБУ задержала 11 человек, которые снимали и распространяли кадры авиаударов

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Украина, Львов, Пятница 22 апреля 2022 17:58
Во Львове СБУ задержала 11 человек, которые снимали и распространяли кадры авиаударов Фото: СБУ задержала людей, распространявших снимки авиаударов (СБУ)
Автор: RBC.UA

Служба безопасности Украины задержала 11 человек, которые снимали и распространяли кадры последствий авиаударов по Львову. Их отправили в фильтрационные пункты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу СБУ.

"В первый день авиаудара по Львову, 18 апреля, задержали четырех человек, во второй - пятерых, в четверг еще двух. С ними провели профилактические беседы. Их предупредили, если они осуществляют такую деятельность повторно, их привлекают к ответственности", - рассказала пресс-секретарь Управления Службы безопасности во Львовской области Роксолана Яворская.

Кроме того, СБУ изложила рассказ одного из мужчин, который снимал авиаудар.

"Я стал свидетелем 18 апреля авиаудара по Львову, который зафиксировал на видео и, не обдумывая, прислал нескольким друзьям через Viber. В чем каюсь, извиняюсь и больше такого делать не буду", - сказал задержанный.


СБУ напомнила, что недопустимо снимать или фотографировать моменты падения или попадания ракет и публиковать их в реальном времени. Эти действия могут помочь врагу корректировать огонь.

За съемку оборонных объектов, предусмотрена уголовная ответственность. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, что во Львове поймали чиновницу крымского министерства. Ее сообщили подозрение в государственной измене.

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Служба безопасности Украины Львов Авиаудары
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