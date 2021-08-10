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Во Львове произошла авария на высоковольтной линии. Не курсирует электротранспорт

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Львов, Вторник 10 августа 2021 09:16
Во Львове произошла авария на высоковольтной линии. Не курсирует электротранспорт Фото: во Львове произошла авария на высоковольтной линии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Во Львове произошла авария на высоковольтной линии. Работу электротранспорта планируют возобновить к обеду.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Львовского городского совета.

На третьей тяговой подстанции депо на улице Городоцкой выбило основной и резервный высоковольтный кабель.

"Соответственно, выпуска трамваев не будет, только частично тягачом перетаскивают в костел, также трамвай №2 вытащат на маршрут. Проблема на 2-х троллейбусных маршрутах - 32 и 22 не будут курсировать, все остальные - на маршрутах", - сообщили в "Львовэлектротранс".

Из строя вышли две кабельные линии: одна вчера, другая сегодня ночью в 4.25. Обесточена тяговая подстанция №3 и №7, которые питают трамвайное депо по улице Городоцкой и троллейбусные маршруты №22 и №32.

"Люди работают вручную, поэтому ликвидация требует больше времени. Работаем вручную, не привлекая технику, потому что это кабели, важно их не повредить. Поэтому вероятно ликвидация аварии продлится до обеда",-сообщила Ирина Маруняк, заместитель городского главы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

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