У Львівській області військовий хотів "продати" мобілізованому службу в тилу

У Львівській області військовослужбовця територіального управління Військової служби правопорядку ЗСУ спіймали на хабарі. Він пропонував мобілізованому за "винагороду" переведення в тилову частину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Військового спіймали на хабарі у Львові після отримання вищезазначеної суми. Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внести заставу. Наразі підозрюваному загрожує від 3 до 8 років в'язниці.

Для переведення підозрюваний обіцяв "домовитися" з іншими військовослужбовцями та вплинути на ухвалення рішення щодо мобілізованого.

За інформацією правоохоронців, 26-річний військовослужбовець "продавав" службу в тиловій частині у Рівненській чи Львівській області за 3 тисячі доларів.

Корупційні схеми під час мобілізації

Нагадаємо, в Україні мобілізацію оголосили після того, як російські окупанти розпочали повномасштабне вторгнення у 2022 році. На цьому тлі різко зросла кількість корупційних схем.

Зокрема, такі схеми стосуються рішення про непридатність до військової служби. Наприклад, 7 лютого на "торгівлі білими квитками" в Одеській області спіймали чиновника ТЦК та правоохоронця.

Також в Одесі медик оформляла "інвалідність" за 8 тисяч доларів, щоб допомогти чоловікам уникнути мобілізації.

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