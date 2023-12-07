У Львівській області фура заблокувала пункт пропуску на кордоні з Польщею (фото)

На одному з пунктів пропуску у Львівській області через аварію на дорозі тимчасово призупинено оформлення вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України.

"Тимчасово призупинено оформлення вантажівок у місці пропуску поза пунктом пропуску "Нижанковичі", - повідомили в ДПСУ.

За даними прикордонників, проїзд вантажних транспортних засобів заблоковано через погіршення погодних умов: вантажівка перекрила дорогу в напрямку міста Добромиль.

"У звʼязку з цим пропуск через державний кордон не здійснюється. На місце події викликано представників відповідних служб", - наголосили в службі.

Погода в Україні найближчими днями

На вихідних опади ймовірні лише на сході України. А з 11-го грудня очікується потепління, відлига.

Загалом у грудні 2023 року в Україні очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла (у Криму до 4 градусів тепла). Середня місячна температура буде на 1-1,5 градуса вищою за норму. Докладніше - у матеріалі.

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