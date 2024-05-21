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Лунін отримав несподіваний вирок на фінал сезону для "Реала"

Мадрид, Вівторок 21 травня 2024 10:58
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Лунін отримав несподіваний вирок на фінал сезону для "Реала" Фото: Андрій Лунін на тренуванні "вершкових" (x.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорців

Для голкіпера збірної України Андрія Луніна сезон 2023/24 на клубному рівні завершився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Marca.

Українець залишиться в запасі на два поєдинки мадридського "Реала" на фініші сезону. 25 травня "вершкові" зіграють останній тур іспанської Ла Ліги, а 1 червня відбудеться фінал Ліги чемпіонів.

Лунін нібито не вийде ні проти севільського "Бетіса", ні проти дортмундської "Боруссії". Тренерський штаб мадридців на чолі з Карло Анчелотті зробить ставку на Тібо Куртуа, який повністю оговтався після важкої травми. Останнім матчем для українського воротаря в сезоні, вочевидь, стане поєдинок проти "Вільярреала" (4:4).

Куртуа повернувся у ворота "Реала" на початку травня. Бельгієць провів 3 матчі в чемпіонаті Іспанії, в яких не пропустив жодного м'яча. Лунін був основним воротарем "вершкових" у листопаді-квітні, зокрема він зіграв 8 поєдинків у Лізі чемпіонів.

Андрій Лунін у складі "Реала"

До лав "вершкових" перейшов у літнє трансферне вікно-2018. Перехід із луганської "Зорі" коштував мадридцям орієнтовно 8,5 млн євро.

На правах оренди з "Реала" захищав кольори іспанських "Леганеса", "Вальядоліда" та "Ов'єдо". На "Сантьяго Бернабеу" став дублером Куртуа. Після травми бельгійця на старті нинішнього сезону "вершкові" екстрено підписали Кепу, тож статус українця не змінився. Утім, у листопаді виграв конкуренцію за місце в старті.

Загалом провів за "Реал" 48 матчів у всіх турнірах, 16 із них – "сухі". Завоював у складі гранда чемпіонський титул Ла Ліги 2021/22, Кубок і два Суперкубка Іспанії, трофей Ліги чемпіонів 2021/22, Суперкубок УЄФА-2022 та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2022.

До слова, раніше Ребров оголосив заявку збірної України на Євро-2024 з Луніним в обоймі.

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