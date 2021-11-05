В Луганской области будут судить бывшего "прокурора" боевиков

Луганская областная прокуратура направила в суд материалы уголовного дела в отношении "прокурора" так называемой "Генпрокуратуры ЛНР". Мужчину будут судить заочно, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Луганской областной прокуратуры .

По данным следствия, в период с 2015-й по 2017 год обвиняемый занимал должности "следователя" и "прокурора" так называемой "Генпрокуратуры ЛНР". На этих постах он помогал оккупационным властям, обеспечивая выполнение и соблюдение противозаконных "законов и нормативно-правовых актов самопровозглашенной власти ЛНР".

Кроме того следствие установило, что в течение двух лет обвиняемый координировал региональные "прокуратуры" боевиков, которые якобы вели борьбу с организованной преступностью и коррупцией.

Прокуратура направила обвинительный акт в Сватовский районный суд Луганской области. В настоящий момент подозреваемый находится в розыске, поэтому судить его будут заочно. Ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.