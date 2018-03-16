Ложкин не смог обеспечить прозрачность собственного бизнеса в Германии, - DW

Бывший глава Администрации президента Борис Ложкин и экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский имеют бизнес в Германии. Об этом говорится в статье на DW.

Как известно, после ухода из Администрации президента Ложкин в августе 2016 года был назначен секретарем Национального инвестиционного совета.

Как отмечается, соратник и давний бизнес-партнер президента обещал в течение 2017 года привлечь в Украину до 5 млрд долларов инвестиций, но за год совет во главе с Ложкиным ни разу так и не собрался, отмечает издание.

При этом собственные инвестиционные планы его главы активно воплощались сразу после его увольнения из Администрации президента, говорится в публикации.

"31 августа на Кипре была зарегистрирована компания Ensitar Limited. И хотя бенефициар этой компании Ложкин официально стал лишь в марте 2017 года, создавалась она его доверенным лицом именно для Ложкина. Эта фирма, как выяснилось, создана для иностранных инвестиций", - отмечается в материале .

Ложкин и Пивоварский основали компанию Самаан Капитал еще в 2016 году. По данным издания, на базе этой украинской фирмы Ложкин и Пивоварский развивают инвестиционную компанию.

"Во главе инвестиционного совета экс-глава Администрации президента с первого дня активно искал партнеров за границей. Но не для привлечения инвестиций в украинскую экономику, а для вложения собственных денег в странах ЕС", - сообщает DW.

"Самым привлекательным Ложкину показался немецкий рынок недвижимости, популярный сегодня у инвесторов со всего мира на фоне своего устойчивого роста, рекордно дешевых кредитов и солидных показателей мощной экономики Европы", - указывает издание.

Отмечается, что в июле 2017 года Ensitar Limited Ложкина стала, как свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении DW, владельцем 49-процентной доли в уставном капитале новой компании Liwon Hilden GmbH.

51% компании принадлежит немецкому девелоперу Liwon Real Estate GmbH. Эта компания создает проекты по строительству коммерческой и жилой недвижимости по всей Германии, покупает под них земельные участки и получает разрешения местных органов власти на строительство.

Реализацию проектов финансируют инвесторы, которые становятся партнерами в совместных компаниях.

В Хильдене, городе вблизи Дюссельдорфа, Liwon Real Estate GmbH вместе с украинскими VIP-инвесторами до конца 2019 года планируют построить жилой комплекс на более 100 квартир с магазинами и подземным паркингом.

Комплекс появится на месте старого торгового центра в центре города, который вскоре будет снесен.

Какую сумму планируют вложить в проект инвесторы - коммерческая тайна. В то же время, исходя из средних показателей стоимости квадратного метра жилья в центре Хильдена, продажа квартир после завершения строительства может принести инвесторам десятки миллионов евро, отмечает издание.

"Об инвестициях в Германии осведомлен узкий круг лиц. Доверенными лицами от имени бывшего главы канцелярии президента Украины в Liwon Hilden GmbH, в соответствии с доверенностью, копия которого есть в распоряжении DW, является Андрей Пивоварский и дочь народного депутата от БПП Григория Шверка Мария. Шверк-старший - "правая рука" Бориса Ложкина в бизнесе, многолетний вице-президент медиа-холдинга UMH, который в 2013 году был продан Сергею Курченко", - отмечает издание.

Компания Liwon Real Estate GmbH - "старший" партнер Ложкина в немецком проекте - отказалась сообщить, кто выступает инвестором и за какие средства финансируется проект. "Это конфиденциальная информация", - ответила представитель компании на запрос DW.

Исполнительный директор Liwon Hilden GmbH Пивоварский, в соответствии с немецким законом о борьбе с отмыванием денег, должен был внести бенефициаров компании в созданный в прошлом году реестр прозрачности.

Однако, как свидетельствует полученная выписка из реестра, экс-министр и бывший глава Администрации президента не сделали этого.

"Таким образом, инвестор Ложкин не обеспечил прозрачность бизнеса в Германии - так же как и его многолетний партнер Петр Порошенко. Непрозрачность может на самом старте немецкого бизнеса обернуться для компании Ложкина и Пивоварского многотысячным штрафом", - сказано в статье.