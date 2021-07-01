В Лос-Анджелесе взорвался полицейский грузовик, есть пострадавшие

В Лос-Анджелесе произошел взрыв внутри полицейского саперного автомобиля. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 17 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В полицию Лос-Анджелеса поступил звонок о незаконных фейерверках. Когда офицеры прибыли в дом, они обнаружили фейерверки коммерческого класса, сложенные на высоте примерно в три метра. Также правоохранители обнаружили самодельную взрывчатку.

Все материалы, а их оказалось более 2 тонн, поместили в специальную машину.

Взрыв разнес не только транспортное средство, но и повредил соседние здания. Саперы пока не знают, что вызвало детонацию. Жителей улицы временно эвакуировали, а пострадавших госпитализировали.