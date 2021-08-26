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В Лондоне из-за мужчины с шприцом закрыли 3 супермаркета. Мог отравить продукты

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Лондон, Четверг 26 августа 2021 11:26
В Лондоне из-за мужчины с шприцом закрыли 3 супермаркета. Мог отравить продукты Фото: полиция Лондона задержала мужчину с шприцом в супермаркете (gettyimages)
Автор: РБК-Украина

В Лондоне (Великобритания) закрыли три супермаркета из-за мужчины с шприцом. По данным полиции, он вколол неизвестное вещество в полуфабрикаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что инцидент произошел в районе Фулхэм. На время расследования остаются закрытыми супермаркеты Sainsbury's Local, Tesco Express и Little Waitrose.

По данным полиции, мужчина делал инъекции в переработанное мясо и товары, предназначенные для микроволновой печи. Содержание шприца неизвестно, мужчину задержали по подозрению в заражении товаров.

"В настоящее время неизвестно, сколько предметов было заражено и чем. Продолжаются расследования, чтобы установить, причастны ли к инциденту другие предприятия в этом районе", - говорится в сообщении местной полиции.

Кроме того, местным жителям рекомендовали избавиться от любых продуктов питания, купленных в этих супермаркетах вчера вечером.

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