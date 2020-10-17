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Ломаченко - Лопес: прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона мира

Лас-Вегас, Суббота 17 октября 2020 12:09
Ломаченко - Лопес: прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона мира
Фото: Ломаченко - Лопес (twitter.com/trboxing)
Автор: Вера Олейник

Специалисты считают фаворитом украинского боксера

Чемпион мира WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко сойдется с обладателем пояса IBF Теофимо Лопесом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Трансляция начнется в ночь с 17 на 18 октября не ранее 05:00 утра по киевскому времени, а смотреть бой можно на платформе Megogo.

с 17 на 18 октября 04:00
Лас-Вегас (США), арена MGM Grand

Букмекеры считают явным фаворитом украинского чемпиона. На победу Ломаченко принимают ставки с коэффициентом 1,25, в то же время, на триумф Лопеса этот показатель составляет 4,00. Ничейный результат, который в боксе является редкостью, оценен высоким коэффициентом в 21,00.

Специалисты уверены, что украинец выиграет по очкам, коэффициент на такой исход равен 1,83, а на то, что Ломаченко одержит досрочную победу - 3,25.

Бой переносили несколько раз из-за пандемии коронавируса. Изначально поединок должен был состоятся 30 мая в Нью-Йорке, но потом сроки неоднократно сдвигались.

Ломаченко провел последний поединок 31 августа прошлого года, одержав победу решением судей над британцем Люком Кэмпбеллом и завоевав вакантный титул WBC.

Лопес в декабре нокаутировал во втором раунде Ричарда Коми и стал чемпиона мира по версии IBF. Бой с Ломаченко станет его первой защитой.

Победитель противостояния станет абсолютным чемпионом мира в легком весе.

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