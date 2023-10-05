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Логістика для аграріїв подорожчала, підвищення тарифу на залізничні перевезення стане ударом, - експерт

Четвер 05 жовтня 2023 20:21
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Логістика для аграріїв подорожчала, підвищення тарифу на залізничні перевезення стане ударом, - експерт Фото: логістика для аграріїв подорожчала, підвищення тарифу на залізничні перевезення стане ударом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Ініціатива "Укрзалізниці" щодо підвищення тарифу на перевезення вдарить по аграрному сектору України, який наразі і так несе значні збитки, і у наступному році планує скорочувати площі посівних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Української аграрної конфедерації Леоніда Козаченка

"Ми знаємо, в яких умовах сьогодні знаходиться наш бізнес. Ми знаємо про те, що тарифи логістичні виросли більш як у 4 рази у порівнянні з довоєнним періодом. Наші фермери отримують величезні втрати і не збираються в наступному році засівати великі площі угідь. Якщо ми зараз додаємо до цих проблем ще й підвищення тарифу, то це неправильно", - наголосив Козаченко.

Він зауважив, що питання підвищення тарифу має бути всебічно обговорене з бізнесом, водночас влада має докласти зусиль, щоб забезпечити на українській залізній дорозі конкуренцію, яка наразі взагалі відсутня.

"Бізнес-спільнота вже десятки років переконує, що на залізниці повинна бути конкуренція, пасажирські і товарні приватні потяги. За рахунок конкуренції тарифи будуть нижчими. Зараз у нас немає конкуренції - є монополія, і це наносить великі втрати для нашої держави", - акцентував Козаченко.

За його словами, ця монополія, крім постійного підвищення тарифів, має також ризики корупційні, які може також вирішити реформа УЗ.

"Бізнес повинен переконати і законодавчу, і виконавчу владу, що нам необхідна конкуренція, а не монополія, на залізничному ринку. Це питання треба буде обов’язково розглянути, і це принесе величезну користь нашій державі і економіці", - резюмував Козаченко.

Нагадаємо, днями стало відомо про намір "Укрзалізниці" переглянути тарифи на вантажні перевезення та збільшити їх на 20%.

Рік тому, у липні, компанія вже підвищувала тарифи на 70% - це призвело до зростання собівартості української продукції та скорочення обсягів виробництва підприємств.

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