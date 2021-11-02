Ливень в семи областях. Погода в Украине испортится: прогноз на сегодня
Фото: Украину накроет ливень (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине ухудшилась погода, часть областей накроет ливень. Температура воздуха будет "плюсовая".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр
Прогноз во всех областях
Во вторник ожидается сухая и теплая погода только в западных, северных и частично центральных областях.
Днем на западе будет +8+11, а ночью 0+3. На севере страны прогнозируют днем +7+9, а ночью +2+4. В центральных областях днем будет +8+10, а ночью +3+6.
Дожди будут в восточных, южных областях. На востоке днем ожидается +9+13, а ночью +4+8. На юге днем +11+15, а ночью +5+9.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня сухо. Температура воздуха днем составит +8+10, а ночью +3+5.