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Ливень в семи областях. Погода в Украине испортится: прогноз на сегодня

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Киев, Вторник 02 ноября 2021 08:00
Ливень в семи областях. Погода в Украине испортится: прогноз на сегодня Фото: Украину накроет ливень (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине ухудшилась погода, часть областей накроет ливень. Температура воздуха будет "плюсовая".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр

Прогноз во всех областях

Во вторник ожидается сухая и теплая погода только в западных, северных и частично центральных областях.

Днем на западе будет +8+11, а ночью 0+3. На севере страны прогнозируют днем +7+9, а ночью +2+4. В центральных областях днем будет +8+10, а ночью +3+6.

Дожди будут в восточных, южных областях. На востоке днем ожидается +9+13, а ночью +4+8. На юге днем +11+15, а ночью +5+9.

Ливень в семи областях. Погода в Украине испортится: прогноз на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня сухо. Температура воздуха днем составит +8+10, а ночью +3+5.

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