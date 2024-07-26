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Ливарники закликали Кабмін відмовитися від уніфікації тарифу на розподіл електроенергії

П'ятниця 26 липня 2024 15:56
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Ливарники закликали Кабмін відмовитися від уніфікації тарифу на розподіл електроенергії Фото: ливарники закликали Кабмін відмовитися від уніфікації тарифу на розподіл електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Підприємства ливарної галузі заявили, що уніфікація тарифу на розподіл електроенергії призведе до закриття підприємств та зростання соціальної напруги.

Про це заявив віце-президент Асоціації ливарників України Степан Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Ливарники суттєво зменшили використання електроенергії. Але якщо уніфікують тариф на розподіл, половина підприємств точно не буде працювати. Тож стоїть уже питання не про конкурентоздатність, а про те, щоб підприємство просто існувало і працювало. Тому в результаті енергетичні компанії все одно не отримають тих грошей, які планують, тому що їх просто буде нікому платити", - пояснив Клименко.

Він також зауважив, що якщо така ініціатива буде ухвалена, то промисловість України зазнає значної руйнації, і її практично неможливо буде відновити після завершення війни. Тому грошей, які будуть отримані від уніфікації тарифу на розподіл, не вистачить навіть на те, щоб перезапустити підприємства.

"Через це від ливарників я хочу сказати: не потрібно цього робити. Це рішення буде не на користь людей. Автоматично, через систему торгівлі, люди знову збідніють. І це викличе негативні, я так думаю, процеси в суспільстві", - резюмував Клименко.

Нагадаємо, НКРЕКП у середині липня планувала розглянути проєкт постанови, якою мали об’єднати в один два класи споживачів електроенергії, та встановити для них єдиний тариф. Але через критику бізнесу та відсутність економічного обгрунтування, розгляд цього рішення перенесли.

Від уніфікації тарифу постраждають насамперед підприємства ГМК, цементні заводи, агропідприємства та інше експортно орієнтоване виробництво. Окрім того, спроба запровадити в Україні єдиний тариф суперечить Директиві 2019/944 і Регламенту 2019/943, імплементація яких передбачена програмою Ukraine Facility. Ці документи передбачають, що тарифи на розподіл мають бути прозорими, недискримінаційними, та відповідати реальним витратам.

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