Литву добровольно покинули более 170 нелегалов

176 мигрантов, незаконно въехавших в Литву через Беларусь, уже добровольно покинули Литву или были высланы. На прошлой неделе иракские дипломаты помогли 63 мигрантам оформить проездные документы и пройти формальности для репатриации.

В издание не уточняет, сколько из этих людей воспользовались процедурой добровольного возвращения, которая предусматривает предоставление билетов и разовую помощь в размере 300 евро.

"Мы стараемся как можно теснее сотрудничать с Ираком по вопросам репатриации их граждан. Мы понимаем, что люди, решившие нелегально въехать в ЕС, были введены в заблуждение белорусским режимом, но наша цель - остановить это. Мы делаем все возможное, чтобы маршрут нелегальной миграции через Литву был забыт. Те, кому угрожает реальная опасность, могут обратиться за помощью на законных основаниях", - заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

На рассмотрении сейчас находится 690 заявлений о предоставлении убежища, однако еще ни один человек не получил убежище. Всего было зарегистрировано 2 804 заявления о предоставлении убежища. Каждый случай оценивается индивидуально.