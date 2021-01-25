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В Литве планируют продлить карантин до марта

Вильнюс, Понедельник 25 января 2021 15:37
В Литве планируют продлить карантин до марта
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Литве Комиссия по экстремальным ситуациям предлагает продлить объявленный карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Его планируют продлить до начала марта.

Об этом сообщает Delfi.

"С учетом всех аргументов и цифр... принято решение предложить правительству продлить действие карантина еще на один месяц - до 28 февраля", - заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

В свою очередь глава Министерства здравоохранения Литвы Арунас Дулькис сказал, что карантин может быть отменен с 1 апреля, если люди будут выполнять карантинные ограничения.

Сейчас в Литве запрещена работа большинства магазинов, спортклубов и мест отдыха, ограничены собрание граждан и передвижения людей между органами самоуправления.

Напомним, ранее власти Литвы приняли решение приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом производства компании Pfizer. Причиной этого стало нарушение нормы температурного режима при транспортировке.

Также РБК-Украина писало, что в Литве могут ввести иммунный паспорт для вакцинированных и больных COVID.

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