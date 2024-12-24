Литва планує продовжити обмеження для громадян РФ і Білорусі ще на рік

Уряд Литви запропонував Сейму ще на рік продовжити національні санкції, які застосовані до громадян Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Міністерство закордонних справ Литви хоче продовжити обмежувальні заходи, які діють вже два роки, ще на рік - до 2 травня 2026 року. Наразі закон передбачає, що вищезгадані санкції застосовуються до 2 травня 2025 року. У відомстві зауважили, що війна, розпочата Росією проти України 24 лютого 2022 року, все ще триває, тому причини, через які були ухвалені обмеження, не зникли.

"Продовження дії закону забезпечить Литві можливість застосовувати обмежувальні заходи на національному рівні проти держав-агресорів як зовнішньополітичний інструмент на додаток до міжнародних санкцій, запроваджених Європейським Союзом, у зв'язку з війною, розв'язаною Російською Федерацією проти України", – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Литва заборонила росіянам купувати нерухомість

Нагадаємо, у квітні минулого року парламент Литви ухвалив закон, який забороняє росіянам купувати нерухомість. Заборона діяла до 2024 року та не поширюватиметься на росіян, яким надано право на проживання в країні.

Також парламент заборонив видавати нові візи для громадян Росії та Білорусі.

Крім того, росіяни та білоруси, які мають візи, підлягатимуть "індивідуальним розширеним перевіркам" на кордоні, щоб визначити, чи становлять вони загрозу національній безпеці Литви.