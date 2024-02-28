Литва готова реабілітувати понад тисячу постраждалих від війни українців

Литва готова прийняти на лікування 400 українців та забезпечити реабілітацію 1200 наших громадян, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації.

Про це заявила заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook чиновниці.

"Медична система Литви готова приймати більше українців та задовольняти усі заявки на реабілітацію. Про це ми говорили з міністром охорони здоров’я Литви Арунасом Дулкісом на зустрічі у Вільнюсі", -зазначила вона.

Контратюк також повідомила, що Міністерство охорони здоров'я Литви спільно з МЗС Литви планують реалізувати проект створення реабілітаційних центрів в Україні.

Віце-спікер подякувала Литві за прийом на лікування та реабілітацію українців, ветеранів і ветеранок. За її словами, у 2023 році в лікувальних закладах країни реабілітацію пройшов 81 українець, який постраждав від збройної агресії РФ.

"Заплановане подальше лікування для 400 осіб та реабілітація для 1200 осіб", - повідомила Кондратюк.

Вона наголосила, що Україна потребує підтримки Литви в підготовці більшої кількості реабілітологів та у розробці програм психологічної підтримки, особливо для дітей.

"Кожне врятоване життя є важливим кроком до перемоги України у війні. Допомога, яку надає МОЗ Литви, наближає нас до цього дня", - розповіла заступник голови ВР.

Фото: Олена Кондратюк (https://www.facebook.com/kondratiukolena)

Військова допомога Литви

Днями у Литві зібрали понад 8 млн євро на закупівлю військового обладнання для українських захисників. Благодійна кампанія зі збору коштів тривала чотири тижні.

У жовтні минулого року Литва придбала для України дві пускові установки ЗРК NASAMS, які допоможуть посилити протиповітряну оборону нашої країни.

У листопаді Литва заявила про передачу Україні пускових установок NASAMS, необхідного обладнання, а також позашляховиків для екіпажу. Комплекси швидко заступили на бойове чергування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.