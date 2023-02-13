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Не лише "Рамштайн". Зеленський чекає на оборонні рішення від партнерів до 24 лютого

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Україна, Понеділок 13 лютого 2023 23:07
Не лише "Рамштайн". Зеленський чекає на оборонні рішення від партнерів до 24 лютого Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Україна робить все можливе для того, щоб переговори з партнерами закінчились позитивними оборонними рішеннями.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Вын нагадав, що на минулому тижнімав певний дипломатичний марафон, який був пов'язаний з переговорами щодо передачі Україні озброєння. Окрім цього Зеленський нагадав, зо 14 лютого відбудеться чергова зустріч у форматі "Рамштайн".

"Цими тижнями наш дипломатичний марафон продовжується. Завтра - черговий Рамштайн. Готуємось. І працюємо, щоб усі наші переговори позначилися на оборонних рішеннях партнерів як на Рамштайні, так і за час до 24 лютого", - сказав він.

Раніше РБК-Украхна повідомляло, що ключовою темою дев'ятої зустрічі з оборони України у форматі "Рамштайн" стане питання авіації. Також партнери обговорять постачання танків і формування запасу боєприпасів для України.

Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що Україні потрібна зараз бронетехніка, далекобійні ракети, а також авіація. Саме ці питання можуть бути на порядку денному "Рамштайну".

Також секретар РНБО Олексія Данілова заявив, що на наступному "Рамштайні" буде дуже багато цікавих речей.

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